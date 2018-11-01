HABER

Afyonkarahisar'da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye gitmeye hazırlandıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye gitmeye hazırlandıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, DEAŞ üyesi olduğu şüphesiyle bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı 2 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin, Afyonkarahisar merkeze bağlı Çavdarlı köyündeki ikametlerine dün gece operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye gitmeye hazırlandıkları belirtilen şüpheliler gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

PARTNERAleyna'dan takibe takip!Aleyna'dan takibe takip!
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldiYanan otomobil kullanılamaz hale geldi
İnek kapılıp telef oldu, sahibi ağladıİnek kapılıp telef oldu, sahibi ağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.