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Afyonkarahisar'da 2 kız kardeşin cinayet zanlısı ağabey çıktı - 5 (fotoğraflar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

  TUTUKLANDI Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 2 kız kardeşini başlarından vurarak öldürdüğünü itiraf eden ağabey Bayram Şahin, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 2 kız kardeşini başlarından vurarak öldürdüğünü itiraf eden ağabey Bayram Şahin, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Önce Dinar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ardından adliyeye getirilen Şahin, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgusu devam eden Bayram Şahin, adliye girişinde basın mensuplarının cinayetle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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