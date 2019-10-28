HABER

Afyonkarahisar’da 29 Ekim kutlamaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Cumhuriyetin ilanının 96.

Afyonkarahisar’da Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Kocatepe Parkındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çelenk sunma törenine Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Askeri Erkan, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Valilik çelengini Atatürk anıtına sunan Vali Mustafa Tutulmaz’ın ardından Garnizon Komutanlığı çelengi Tuğg. Osman Alp ve Belediye Başkanlığı çelengi Mehmet Zeybek tarafından sunuldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ahirete intikal eden şehitler ve gaziler anısına durulan bir dakikalık saygı duruşu, saygı atışı ve akabinde okunan İstiklal Marşımız ile son buldu.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Ahmet Kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akınıAhmet Kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını
Ulgar Dağı Tüneli’nde çalışmalar devam ediyorUlgar Dağı Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama

Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Hindistan'da kuyuya düşen çocuk kurtarılmayı bekliyor

Hindistan'da kuyuya düşen çocuk kurtarılmayı bekliyor

İstanbul'da 'escort sitesi' operasyonu! 10 gözaltı

Artan ihbarlar sonrası harekete geçildi! Gözaltına alındılar

Bakan Akar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Akar'dan 29 Ekim mesajı

Nusaybin'de 18 günlük aradan sonra öğrenciler bugün ders başı yaptı

Nusaybin'de öğrenciler ders başı yaptı

Bakan Soylu'dan 'Bağdadi' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Bağdadi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.