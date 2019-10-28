Afyonkarahisar’da 29 Ekim kutlamaları başladı

Afyonkarahisar’da Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Kocatepe Parkındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çelenk sunma törenine Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Askeri Erkan, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Valilik çelengini Atatürk anıtına sunan Vali Mustafa Tutulmaz’ın ardından Garnizon Komutanlığı çelengi Tuğg. Osman Alp ve Belediye Başkanlığı çelengi Mehmet Zeybek tarafından sunuldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ahirete intikal eden şehitler ve gaziler anısına durulan bir dakikalık saygı duruşu, saygı atışı ve akabinde okunan İstiklal Marşımız ile son buldu.

