Afyonkarahisar’da 4 köyün elektrik sorunu GES projesi ile çözüldü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı 4 köyde elektrik maliyetini düşürmek için kurulan güneş enerji sistemi sayesinde depolarında biriken suyu düşük elektrik maliyetiyle kullanan köylüler yaklaşık 3 aydır yaşadıkları su sorunlarının da giderildiğini belirtti.

Şuhut’a bağlı Yarışlı, Bademli, Ortapınar ve Karacaören köylerinde kullandıkları suyun maliyetinin pahalı olduğunu gören Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve projenin yüzde 25’ni karşılayan köylü vatandaşlar, 4 köye güneş enerji sistemi kurarak su ve elektrik maliyetlerini düşürdü. 4 köye kurulan maliyeti 800 bin lira olan güneş enerji sistemi sayesinde köylüler su ve elektrik maliyetlerinin düştüğünü belirtti. Güneş enerji sistemi yapım çalışmalarını gerçekleştiren Ali Rıza Tanrıkulu konu ile ilgili açıklamalarında, "Gayet başarılı uygun bir proje. Başarılıyız yani. Bu projeye 1 hafta önce başladık. Bu projenin yararı pompada su üretiyor su veriyor. Yani köylülere elektrik tasarrufu ettiriyor. Köy halkının elektrik maliyetini düşürüyor" dedi.

Ortapınar köyünde ikamet den Ramazan Avcı ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Allah razı olsun kaymakamımıza, devletimize, milletimize, askerimize, vatanımıza çok versin. Allah bela kaza vermesin. Su sorunumuz çözüldü. Bugün Allah’ın izniyle bol bol suyumuz geliyor içiyoruz. Malımız, hasadımız sulanıyor. Elektrik tüketim maliyetinden güneş enerji sistemi sayesinde yararlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortapınar Köyü Muhtarı Mustafa Özdemir konu ile ilgili açıklamalarında, "Bu projeyi Ortapınar köyümüze yapılmasını sağlayan başta Kaymakamımız Nurullah Kaya’ya, daha sonra mülki amirlerimize, il genel meclisi üyelerimize, projenin yüzde 25’lik maliyetine katkı sağlayan Ortapınar köyü halkımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Elektrik faturası bizim yüksek geliyordu. Bundan dolayı sularımıza kesintiye uğruyordu kısmen de olsa. GES projesinden sonra 2 gündür de aktif hale getirildi. GES projesinden sonra elektrik maliyetimiz düştü. Bundan sonra da daha düşecektir. Bu GES projesini köyümüze sağlayan yaptıran herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şu anda 4 köyümüze yapılan GES projesi aktif hale getirildi. Köy halkımız şuanda bu projeden yararlanmaya başladı"şeklinde belirtti.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Kaymakamlığımızca köylerimizin su ihtiyaçlarında temel gideri olan elektrik giderlerimizi minimuma düşürmek için yapmış olduğumuz güneş panellerimize sabahleyin Ortapınar köyümüzü faaliyete almıştık şimdi de Bademli köyümüzün artık kronik su sorununu çözmek için start vermek üzereyiz. Elektrik sistemine biraz sonra aktarım sağlanmış olacak. Bu vesile ile köylülerimizin köylerinde huzurlu ve mutlu yaşaması için şehir standartlarında hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yarın da Yarışlı ve Karacaören köylerimizde de faaliyet olarak bu sene ki yatırım programımız olan 4 köyümüzde güneş enerji sistemi ile beslemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

