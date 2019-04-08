HABER

Afyonkarahisar’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından ortaklaşa yürütülen"4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" Projesi kapsamında, Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler açılan sergiyle beğeniye sunuldu.Hamidiye Ortaokulu Çok Amaçlı Salon’da açılışı gerçekleştirilen "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"nda öğrencilerin hazırlamış oldukları 22 proje gösterime sunuldu.

Afyonkarahisar’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından ortaklaşa yürütülen"4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" Projesi kapsamında, Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler açılan sergiyle beğeniye sunuldu.
Hamidiye Ortaokulu Çok Amaçlı Salon’da açılışı gerçekleştirilen "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"nda öğrencilerin hazırlamış oldukları 22 proje gösterime sunuldu. Açılışta konuşan Proje Yürütücüsü Selda Topal, 22 projeyi dönem başından öğrencilerinin fikirleriyle hazırladıklarını söyledi. Tüm öğrencilerin projelerini hazırlama aşamalarında uzun araştırmalar ve çalışmalar sonunda projelerini ortaya çıkarabildiklerini ifade eden Topal; “Dönem başladığında 22 projeyle öğrencilerimizin teklifi üzerine yazılarını yaptık. Projelerimiz geçti. Şuanda 22 projemiz hazır, öğrencilerimiz masalarda sunuyorlar. 2023 vizyonunda geleceğin eğitim öğretim sisteminde sürekli kitap başında okuyan, yazan soru çözen öğrencilerden ziyade araştıran kendini geliştiren öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.
“Çocuklarımız çok heyecanlı”
Okul Müdürü Nevzat Çakar ise, çocukların dönem başında beri projelerini hazırladıklarını söyledi. Müdür Çakar şöyle konuştu; “Okulumuz 4’üncü yılında eğitim ve öğretime devam etmektedir. Okulumuzda 78 misafir öğrencimiz yanı sıra 450 tane de Türk öğrencimiz mevcuttur. Şuanda TUBİTAK Bilim Fuarımızda milli eğitim müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ziyarete geldiler. Çocuklarımız çok heyecanlılar. Biz Hamidiye Ortaokulu olarak 2023 vizyonuna hazırız. İnşallah daha güzel hizmetler yapmaya adayız.”

Afyonkarahisar’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı

Afyonkarahisar’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı

Afyonkarahisar’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı

Afyonkarahisar’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı

PARTNER Siz onu bir de doğumdan sonra görün Siz onu bir de doğumdan sonra görün
30 yıllık muhtar, 7'nci kez seçildi30 yıllık muhtar, 7'nci kez seçildi
İstanbul'un tek MHP'li belediye başkanı mazbatasını aldıİstanbul'un tek MHP'li belediye başkanı mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.