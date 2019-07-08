Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı kazada 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Lütfullah Elmas idaresindeki 03 DY 558 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu 3. kilometresinde Bülent Aksu yönetimindeki 07 VT 733 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazaya arkadan gelen 3 araç da karıştı. Otomobillerden biri yol kenarındaki boş araziye girdi.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Üniversite Hastanesine ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında Afyonkarahisar-İzmir kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yolda 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

