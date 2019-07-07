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Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 20:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, 18.00 sıralarında Afyonkarahisar-İzmir karayolu 3.

Afyonkarahisar’da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 18.00 sıralarında Afyonkarahisar-İzmir karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Lütfullah D. idaresinde ki 03 DY 558 plakalı aracın. Bülent A. idaresindeki 07 VT 733 plakalı otomobile arkadan çarpması sonrasında arkadan gelen 3 araç daha t-kontrolden çıkarak kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Afyonkarahisar’da ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası Afyonkarahisar-İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı.

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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