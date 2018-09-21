Afyonkarahisar'da 500 yıllık aşure geleneği 

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen 'Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure' etkinlikleri kapsamında, kent sakinlerine 75 bin kap aşure dağıtıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nce Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen 'Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure' etkinliğinde, 40 hafıza 40 hatim okutuldu. 40 kazanda pişirilen aşure ise cuma namazının ardından Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin 30 noktasında dağıtıldı. Mevlevi Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtım töreni, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı AK Parti'li Burhanettin Çoban ve çok sayıda kişi katıldı.

'GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ'

Belediye Başkanı Çoban, törende yaptığı konuşmada, aşure etkinliğinin 500 yıldır sürdürüldüğünü, Mevlevi Camisi'nde 40 hafızın 40 kazan başında 40 hatim indirdiğini söyledi. Çoban, "Zamanında bu geleneğimiz Müslüman Türkler ve Ermeniler tarafından beraber icra edilmiş. Biz de bu etkinliği aynen devam ettiriyoruz. Katkı sağlayan ve kazan sahibi hayırseverlerimize, emeği geçen belediye yemekhane birimine ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da etkinliğe katılan herkesin Muharrem ayını kutladı. Eroğlu, daha sonra aşureyi ilk olarak töreni görüntüleyen gazetecilere ikram etti.

Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yapılan duanın ardından belediye yemekhanesinde 29 çeşit hububat ve yemişle hazırlanan 75 bin kap aşure kent sakinlerine ikram edildi.