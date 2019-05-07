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Afyonkarahisar'da 51 mahkum yemekten zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 04:07 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 51 mahkum yemekten zehirlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde cezaevinde kalan 51 mahkum, akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dağıtılan akşam yemeğinin ardından 51 mahkum bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle cezaevi yetkililerine başvurdu.

Mahkumlara ilk müdahaleyi cezaevinde görevli doktor ve sağlık personeli yaptı. Ardından mahkumlar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu iyi olduğu belirtilen mahkumların yemekten zehirlendiği belirtildi.

Tahlil edilmek üzere yemekten örnekler alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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