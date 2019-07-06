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Afyonkarahisar'da 620 metre derinlikte termal su bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 620 metre derinlikte termal su bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sinanpaşa ilçesi Nuh köyünde, 620 metre derinlikte, seracılık ve termal turizme elverişli 71,50 derece termal su çıkarıldı.

Bölgede termal turizm ve sondaj faaliyetleri yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Bülent Kaçmaz, gazetecilere, Nuh köyünde sondaj çalışmalarının yaklaşık bir yıldır sürdüğünü söyledi.

Bölgede 31 bin 500 dönüm alanda jeotermal yatırımı ekonomiye kazandıracaklarını aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Sinanpaşa ilçemize bağlı Nuh köyümüzde, ülkemize faydalı olabilecek sıcak suyu bulduk. Burada 620 metre derinlikte bulduğumuz sıcak su, 71,50 derece ve saniyede 20 litreden yukarıda bir debide akıyor. Aslında, 700 bandına inildiğinde de suyun sıcaklığının 80 derecenin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Şu an sera yatırımları için uygun bir seviyedeyiz. Planımız, bu alanın en az bin 500 dönümlük kısmında yatırıma başlayacağız. Bu kadarlık alanda üretilecek tarım ürünleri, hepimizin yararına olacak. Yeni bulduğumuz alana, tüm Türkiye'den seracılık ve termal turizm yatırımcılarımızı bekliyoruz."

Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman da sıcaklığı yüksek ve kaliteli bir suyun bölgeye katkı sağlayacağını anlattı.

Bölgenin ulaşım yönünden avantajlı olduğuna işaret eden Karaman, "Burası doğası itibariyle de seracılığa çok uygun bir nokta. Seracılık ve termal turizmci yatırımcılarını bekliyoruz. Belediye olarak da yatırımcılarımıza her aşamada destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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