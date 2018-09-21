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Afyonkarahisar'da 75 bin kap aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte 75 bin kap aşure vatandaşlara ikram edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 75 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesince muharrem ayı geleneği olarak gerçekleştirilen etkinlikte, "40 hafıza, 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen aşure", cuma namazının ardından Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin 30 noktasında dağıtıldı.

Mevlevi Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtım töreni, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.

- "Buradaki misafirlerimize şifa olsun"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, törende yaptığı konuşmada, aşure etkinliğinin 500 yıldır devam ettiğini, Mevlevi Camisi'nde 40 hafızın 40 kazan başında 40 hatim indirdiğini söyledi.

Çoban, önceden bu geleneği Müslüman Türkler ile Ermenilerin beraber yaptığını dile getirerek, şunları ifade etti:

"O gün burada beraber etkinlik yapılırmış. Biz de bu etkinliği aynen devam ettiriyoruz. Katkı sağlayan kazan sahibi hayırseverlerimize, emeği geçen belediyemiz yemekhane birimimize, zabıta ekibimize, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah aşuremiz, Afyonkarahisarımız'a ve buradaki misafirlerimize şifa olsun."

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da etkinliğe katılan herkesin muharrem ayını kutladı.

Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yapılan duanın ardından belediye yemekhanesinde 29 çeşit hububat ve yemişle hazırlanan 75 bin kap aşure Afyonkarahisarlılara dağıtıldı.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Çoban, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Afyonkarahisar Mevlevi Camii şifalı aşure

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