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Afyonkarahisar’da 8’inci Halka Modül ve Cebir Çalıştayı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 8’inci Halka, Modül ve Cebir Çalıştayı sona erdi.24 Haziran 2019 tarihinde başlayan ve 2.

Afyonkarahisar’da 8’inci Halka Modül ve Cebir Çalıştayı tamamlandı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 8’inci Halka, Modül ve Cebir Çalıştayı sona erdi.
24 Haziran 2019 tarihinde başlayan ve 2. defa AKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8’inci Halka, Modül ve Cebir Çalıştayı kapsamında cebirlerin temsil teorisi ve halka-modül teorilerinin ortak noktalarında yer alan ve önemli yapı taşlarından olan, “Rings of Finite Representation Type” ve “Seriality” konularında, bazı temel teoremlerin ifadeleri ve ispatları yapıldı. Çalıştay süresince “Sonsuz Boyutlu Cebirler Üzerindeki Modüller” , “Fonksiyonel Özdeşlik Nedir?” ve “Kalıtsal Noether Asal Halkalar” konu başlıklarındaki “contributed lecture” konuşmaları da gerçekleştirildi.
Çalıştayın kapanışında konuşan AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kaynarca, çalıştayı ikinci defa düzenliyor olmanın önemine değindi. Kaynarca; “Fen Edebiyat Fakültesi olarak 8. Halka Modül ve Cebir Çalıştayına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Bugün de bu çalıştayımızın sonuna geldik. Katılan bütün hocalarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, bize destek veren bölümümüze, Fen Edebiyat Fakültesine ve üniversite rektörlüğümüze çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İLİM ÖĞRENMEYE GELDİNİZ
AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker ise sunum yapan öğretim üyeleri ile katılımcı öğrencilere teşekkür etti. Peker; “Herkes bu yaz gününde tatillerde iken sizler bu havalarda buraya ilim öğrenmeye geldiniz, cebirle ilgili daha detaylı bilgi edinmenin peşine düştünüz. Bu yüzden katılımlarınızdan dolayı başta sunum yapan hocalarımıza olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 2 yıl üst üste üniversitemiz ev sahipliği yapmış oldu. Bundan sonra da başka bir üniversiteyle aynı başarıyla devam eder umarım” diye konuştu.
İlim peşinde koşulduğu sürece daha güzel şeyleri başarmanın ve yapmanın gayreti içerisine girildiğini kaydeden Peker, “Bu konuda da matematik bütün ilimlerin temelidir diyebiliriz. Matematiksiz hiçbir şey olmayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 24 saatimizi sayıları olmadan geçirebilmeyi hayal edin, yapabilir misiniz? Bunu ifade ederken bile sayıları kullanmak zorunda kalıyoruz. Matematiksiz hayat yok, matematik hayatın içinde ve her yerinde. Dolayısıyla hem kendi hayatınız için, hem de ailemiz, çevremizdeki insanlar ve bütün insanlar için faydalı bilgiler üretmek bizim temel amacımız. İnşallah bu grup da ileriki dönemlerde çok daha güzel bilimsel bilgiler üretecektir” dedi.
Çalıştay sonunda katılımcılara ve sunum yapan hocalara sertifikaları ve teşekkür belgeleri verildi.

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