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Afyonkarahisar'da 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kurutulmaya bırakılmış 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde bulundurulduğu değerlendirilen Şükrü D. ve İrfan D'nin evine baskın yaptı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, kurutulmaya bırakılmış vaziyette
99 kilo 750 gram esrar maddesi, satışa hazır 44,7 gram esrar maddesi, 598,96 gram kenevir tohumu, 716,16 gram esrar maddesi, 4 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar esrar uyuşturu operasyonu

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