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Afyonkarahisar'da Adnan Menderes anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da eski Başbakanlardan Adnan Menderes anma etkinliği yapıldı.

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'da eski Başbakanlardan Adnan Menderes anma etkinliği yapıldı. Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişinin 57. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Afyonkarahisar PTT Şubesi önünde Adnan Menderes'in idam edildiği saat olan 13.21'de düzenlenen basın açıklamasına Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı. Basın açıklamasını okuyan Ak Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Selcan Hıdıroğlu, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi. Hıdıroğlu, Yasalara aykırı biçimde anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme antidemokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e- muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır dedi. 27 Mayıs Darbesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesiyle diğer darbelerden ayrıldığını aktaran Hıdıroğlu, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır diye konuştu.

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