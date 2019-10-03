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Afyonkarahisar'da ağaçlar 'kitap açtı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Belediyesi kitap okumayı teşvik etmek amacıyla ‘Ağaçlar Kitap Açtı’ sloganıyla bir etkinlik düzenledi.

Afyonkarahisar'da ağaçlar 'kitap açtı'

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Belediyesi kitap okumayı teşvik etmek amacıyla ‘Ağaçlar Kitap Açtı’ sloganıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, kentteki bir lisenin önünde bulunan ağaçlara şeffaf torbalar içinde kitaplar asıldı.
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik için Ordu Bulvarı Afyon Lisesi önündeki ağaçlara ve cadde üzerindeki tüm kaldırıma şeffaf torbalar içerisinde kitap asıldı. Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ile öğrenciler katıldı.
'AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇARDI, BUGÜN KİTAP AÇTI'
Güzel bir etkinliğe imza atıldığını söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, "Afyonkarahisar hem tarih açısından hem kültür hem de doğa zenginlikleri acısından gelişmiş bir şehir. Bu değerlerimizi tanıtmamız lazım. Öncelikle bu görev gençlere düşüyor. Bunun bilinci içerisinde hareket edin. Güzel bir etkinlik gerçekten. Genelde ağaçlar çiçek açardı, bugün kitap açtı. Yapraklar dökülmeye başlıyor. Ama onların yerine kitaplar asılıyor. Okuyun kitapları verin bir başkasına o da okusun. İnşallah bu etkinlik devam eder. Bizde genelde şöyle bir alışkanlık vardır. Kitap alınır kütüphaneye konulur, bilgisayar alınır köşeye konulur ve pek fazla yararlanılmaz. Bunu artık kıralım ve kullanalım. Okuyalım ve daha çok emek harcayalım. Bu emeklerden de bir karşılık elde edilsin" dedi.
'EN AZ YILDA 2 VEYA 3 DEFA YAPACAĞIZ'
Kitapları ağaçlara asmalarındaki amacın ağaçların meyve verme mantığı olduğunu söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, en az yılda 2 veya 3 defa bu tür etkinlikleri yapacaklarını belirterek şunları söyledi: "Afyonkarahisar Belediye'mizin bir kültür etkinliği olan 'Ağaçlar Kitap Açıyor' çalışmamızı tarihi Afyon Lisesi önünde gerçekleştirdik. Kitaplarımızı ağaçların meyve vermesi mantığıyla astık ve öğrencilerimizden, halkımızdan en az 2'şer, 3'er tane hatta az önce bir vatandaşımızın elinde 18 kadar kitap gördüm. Demek ki bu tür etkinliklerin vatandaşların beklentisi doğrultusunda geliştiği ortada. İnşallah sayın valimizin, sayın belediye başkanımızın desteğiyle bunu yılda 2 defa yapmayı planlıyoruz."
'BU TÜR ETKİNLİKLER DEVAM ETMELİ'
'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğine katılan kitapsever Nevzat Çakar da etkinliğin düzenlenmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi. Çakar, "Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Afyonumuz için bir kazanım. Sayın valimiz ve belediye başkanımızın böyle bir etkinlikte yer alması süper bir şey. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, ağaçlarda asılı kitapları inceleyerek öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet etti.

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'da ağaçlar 'kitap açtı'Afyonkarahisar'da ağaçlar 'kitap açtı'Afyonkarahisar'da ağaçlar 'kitap açtı'Afyonkarahisar'da ağaçlar 'kitap açtı'

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