Afyonkarahisar’da akıllara durgunluk veren olay

Afyonkarahisar’da 8 kişilik bir ailenin başı, son 1 ay içerisinde esrarengiz bir şekilde başlayan yangınlar ile dertte. Gittikleri her evde ve elbiselerinde çıkan ani yangınlar sonrasında aile beldede istenmeyen kişiler ilan edilirken kameralar önünde röportaj verdikleri esnada da elbiseleri tutuştu.

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı 3 bin nüfuslu Beyyazı Beldesi’nde Fehmi Gümüştaş (51) ve 7 kişilik ailesine ait evde, bundan 1 ay önce mutfaktaki elektrik prizlerinden kaynaklandığı düşünülen bir yangın çıktı. Beyyazı Beldesi İtfaiye Ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Olayın yaşandığı gece ise hiçbir elektrik bağlantısı bulunmayan evin hemen kenarındaki samanlıkta yine yangın meydana geldi. Yangını belde halkı ile birlikte itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Misafir oldukları evin çatısı yandı

Olaydan iki gün sonra Fehmi Gümüştaş’ın aynı evde birlikte yaşadığı gelini Medine Gümüştaş’ın kullandığı odasında da bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve komşuları yangını yine müdahale ederek söndürdü. Daha sonra çıkan yangınlardan dolayı ev, kullanılmaz hale gelerek yıkıldı. Bu durum üzerine Gümüştaş ve ailesi kızlarının evinde yaşamaya başladı. Yangınlarla başı dertte olan ailenin başına aynı olay kızlarının evinde de geldi. Aile, daha sonra aynı gün din görevlisi olan bir akrabalarının evinde misafir olarak kalmaya başladı. Tam bir gün sonra ise misafir oldukları evin çatısı yine esrarengiz bir şekilde yandı. Bu yangın da kısa sürede söndürüldü. Bu olay sonrası Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş’ın iki adet konteynır tedarik etmesi sonrasında aile belde merkezine uzak bir alanda yaşamaya başladı. Çıkan yangınlardan dolayı ailenin tüm eşyaları ve giysileri de kullanılmaz hale geldi.

Kameraların önünde genç kadının elbisesi yandı

Ailenin sorunlarını basın mensuplarına anlattığı sırada ise gelin Medine Gümüştaş (30)’ın kıyafetleri kameralar önünde bir anda yanmaya başladı. O anda yanında olan genç kız, Gümüştaş’ın giysisini söndürmeye çalıştı. Olaya baba ve anne Emine Gümüştaş da müdahale ederek elbise söndürüldü. Aile son 1 ay içerisinde peşlerini bırakmayan bu olaylar zincirinin ardından beldede istenmeyen kişiler olarak anılmaya başlandı. Aile hiçbir akrabasına misafirliğe dahi gidemediği gibi gece boyunca her an çıkabilecek yangın korkusuyla nöbet tutuyor.