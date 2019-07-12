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Afyonkarahisar'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Yeşilyurt idaresindeki 03 LS 256 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Dempaş Kavşağı'nda Adil Torun yönetimindeki 03 UU 213 plakalı ambulansla çarpıştı.

Sürücüler ile ambulanstaki sağlık görevlileri Muhammet Göktaş ve Serap Bozok yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans trafik kazası

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