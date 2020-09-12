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Afyonkarahisar’da aniden çıkan fırtına şaşkınlığa sebep oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da öğlen saatlerinde aniden çıkan fırtına korkuya neden olurken kentin üstünü ise toz bulutu kapladı.

Afyonkarahisar’da öğlen saatlerinde aniden çıkan fırtına korkuya neden olurken kentin üstünü ise toz bulutu kapladı. Vatandaşlar olaya şaşırırken, toz bulutundan dolayı bazı noktalarda görüş mesafesi de yer yer düştü.
Kentte öğlen saatlerinde aniden çıkan fırtınada hayati olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye kadar çıkan rüzgarda özellikle yayalar yürümekte zorluk yaşadı. Rüzgarla ile birlikte kentin üstü de bir anda toz bulutu ile kaplandı. Toz bulutundan dolayı görüş mesafesi de yer yer düştü.
Fırtınada esen rüzgarla birlikte dökülen ve sağa sola savrulan yaprakları süpüren temizlik görevlileri ise zor anlar yaşadı. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duruma şaşırdıklarını söylerken, fotoğraf meraklıları ise toz bulutunun arkasında kalan tarihi Karahisar Kalesi’ni çekmek için bir birleri ile yarıştı.

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