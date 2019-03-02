Afyonkarahisar’da Arapça şiir yarışması ve metin canlandırma finali

“Seçilerek yarışmaya katıldınız” Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, imam hatiplerin önemini belirterek "Bugün burada Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen Arapça etkilikleri kapsamında toplanmış bulunmaktayız. İmam hatip okullarımız hem yüksek öğretime öğrenci hazırlayan akademik alanı olan okullarımız hem de mesleğe öğrenci hazırlayan mesleki okullarımız içerisinde yer almaktadır. İşte bugün icra ettiğimiz bu Arapça etkinlikleri yarışması da özellikle okullarımızın, öğrencilerimizin mesleki yönlerini daha etkin hale getirmek mesleki donanımlarını daha da azami düzeye çıkartmak amacı gütmektedir. Buraya gelen öğrencilerimiz okullarından seçilerek geldiler. İnşallah bugün burada il düzeyinde yapılan yarışmada derece almış şekilde geri okullarına göndereceğiz. Elbette okullarımız akademik alanın yanında mesleki açıdan da kendilerini çok donanımlı hale getirmek durumundalar” dedi.

“İmam hatipli olmak toplumun rehberi olmaktır”

Okul Müdürü Ümran Keser de, güzel bir yarışma geçirdiklerini söyledi. Keser şöyle devam etti;

“İmam hatipli olmak yaşadığı zamanın, mekanın ve toplumun önderi, lideri ve rehberi olmaktır. İlkeli, dürüst, ahlaklı sorumluluk sahibi örnek kişi olmak ve bir duruşa sahip olmaktır. Erdemli olmak insanca yaşamaktır. Hayatın içerisine aktif, etken, öncü olmaktır. Ben değil biz anlayışıyla hayatın işleyişinde özne olabilmektir. Sahip olduğu iman ile mücadele etmektir. Bu davada kim var diye sorulduğunda tereddüt etmeden ben varım diyebilmektir" ifadelerini kullandı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda yarışmacılar jüri ve izleyiciler karşısında sunumlarını gerçekleştirdi. Değerlendirmeler sonucunda Arapça şiir okuma dalında, Çay Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hayrunisa Kara birinci, Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ayşenur Yüzüak ikinci, Bolvadin Yörükzade Ahmet Fevzi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Safiye Uysal üçüncü oldu. Arapça metin canlandırma dalında, TOBB İmam Hatip Lisesinden Ümmü Gülsüm Yavuz birinci, Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Kezban Erkol ikinci, Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesinden Oğuzcan Avcı üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenci ve okullara protokol tarafından ödül takdim edildi.