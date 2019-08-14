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Afyonkarahisar'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı dolayısıyla Ege ve Akdeniz bölgelerine tatile gidenlerin dönüş yolculuğuna başlaması 12 ilin kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu oluşturdu.

Afyonkarahisar'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- KURBAN Bayramı dolayısıyla Ege ve Akdeniz bölgelerine tatile gidenlerin dönüş yolculuğuna başlaması 12 ilin kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kurban Bayramı'nın son gününde yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkan tatilciler Antalya, Konya, Kütahya, Denizli, İzmir ve Eskişehir gibi 12 ilin kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Ege ve Akdeniz illerine tatile veya akraba ziyaretine gidenlerin dönüşü Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunu artırdı. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için trafik ekipleri zaman zaman müdahalelerde bulunarak, trafiğin rahatlamasını sağladı. Özellikle Kütahya ve İstanbul yönüne gidecek araçlar uzun kuyruklar oluştururken, tatilcilerin dönüş yolculuğu bölgedeki alışveriş merkezleri ve mola yerlerindeki doluluğu yüzde 100'e çıkardı. Buralardaki park alanlarında araç koyacak yer kalmadı.
AFYONKARAHİSAR ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ NOKTASI
İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer, Afyonkarahisar'ın karayolları açısından önemli bir kavşak nokta olduğunu söyledi. Özer, "Afyonkarahisar kuzeyi güneye, batıyı doğuya bağlayan kavşak pozisyonunda olan bir ilimizdir. Günlük ortalama 30 bin araç geçmekteyken, bayram trafiğinde yaklaşık olarak 318 bin aracımız geçti bu saat itibariyle. Bu saate kadar İçişleri Bakanlığı'mızın talimatları, Afyonkarahisar Valiliği'mizin koordinesinde jandarma ekipleriyle almış olduğumuz tedbirlerle şu ana kadar çok şükür ölümlü bir kazamız olmadı" dedi.
'EKİPLERİMİZ KAVŞAK VE YOL GÜZERGAHLARINDA'
Kurban Bayramı'nın tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle geçen yıla oranla dönüş trafiğinin daha hafif seyrettiğini vurgulayan Müdür Yardımcısı Özer, konuşmasına şöyle devam etti:
"Geçen bayramlara göre trafik yoğunluğumuz biraz daha hafif seviyede seyretmektedir. Bunun büyük bir sebebi de bayramın yaz tatiline denk gelmiş olmasıdır. Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlarımızın daha önceden memleketlerine gitmiş olduklarını değerlendiriyoruz. Bugün itibariyle dönüş trafiğimiz başladı. Yoğunluğun akşam saatlerinde artmasını bekliyoruz. Şu an mevcut 13 trafik ekibimiz görev yapmaktayken bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 35 ekip takviye yapmak kaydı ile ana kavşaklarda ve güzergahlarda arkadaşlarımız görev yapıyor. Çok şükür bayram tatili boyunca ilimizde ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. 13 tane yaralamalı kazamız meydana geldi. Yaralıların durumları da iyi ve hayati tehlikeleri yok. İnşallah bayram tatilini bu şekilde atlatarak yol kullanıcılarını sevdiklerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Trafik ekibi normale dönene kadar ekiplerimiz görev başında olacak."

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'da bayram dönüşü trafik yoğunluğuAfyonkarahisar'da bayram dönüşü trafik yoğunluğuAfyonkarahisar'da bayram dönüşü trafik yoğunluğuAfyonkarahisar'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu

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