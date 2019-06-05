Afyonkarahisar'da bayramlaşma töreni

"Allah hepsinden razı olsun. Öyle bir milletin evlatlarıyız ki kahraman yiğitlerimiz sayesinde zor olan bu coğrafyada hayatımızı idame ettiriyoruz. Düşmanların hileleri, desiseleri ve tuzakları bitmedi, bitmeyecek. Ama Türk milleti olarak bizler de bu fitnelere, desiselere ve tuzaklara karşı hep uyanık olacağız. İnşallah, şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktıkları mukaddes toprağı ve emaneti sonuna kadar koruyacağız."

Bunun, vatan savunmasında canları pahasına mücadele eden emniyet güçleri, askeri birlikler, şehitler ve gaziler sayesinde mümkün olduğunu belirten Koca, şöyle devam etti:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Taş Medrese'de düzenlenen programda Ramazan Bayramı'nı huzurlu, sakin ve mutlu bir şekilde kutladıklarını söyledi.

Bayram günlerinin milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirdiğine işaret eden Eroğlu, "Bu coğrafyada ayakta kalmak için iki temel şart var. Birincisi güçlü olmak, ikincisi de birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesidir. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları görüyorsunuz. Özellikle Batı ve bazı güçler, bizi yıkmak, bayrağı indirmek ve ezanları susturmak istiyor. Ama Allah'ın izniyle bu bayrak bu topraklarda ilelebet dalgalanacak." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise ramazanın iki yönüyle ön plana çıktığına değinerek şöyle konuştu:

"İnsanlar bu ayda, Yaradan'ına daha fazla bağlı olma ve ona karşı sorumluluğunu yerine getirme gayreti içerisinde olur. Bu yönüyle dinidir. Esasta toplumsal yönü daha belirgindir. Bu da fakirlerin giydirildiği, yardım edildiği, toplumsal dayanışmanın en üst düzeye çıktığı, sofraların paylaşıldığı ve küskünlüklerin giderildiği bir aydır. Bugün de güzel bir şekilde bayramlaşıyoruz."

Bayramlaşma törenine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra huzurevi, polisevi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

