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  4. Afyonkarahisar’da beylik tabancası uzman çavuşun sonu oldu

Afyonkarahisar’da beylik tabancası uzman çavuşun sonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, beylik tabancasını temizlediği esnada silahın ateş alması sonucu göğsüne isabet eden mermiyle hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde görevli 25 yaşındaki Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, Öğretmenler Mahallesi’ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.Silahının patlaması sonrasında göğsünden yaralanarak kanlar içinde kalan Öztürk, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, beylik tabancasını temizlediği esnada silahın ateş alması sonucu göğsüne isabet eden mermiyle hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde görevli 25 yaşındaki Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, Öğretmenler Mahallesi’ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Silahının patlaması sonrasında göğsünden yaralanarak kanlar içinde kalan Öztürk, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gökhan Öztürk kurtarılamadı.
Silahını temizlediği sırada yaşanan patlama sonrasında yaşamını yitiren uzman çavuşun naaşı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yapılan işlemlerinin ardından Öztürk’ün naaşı memleketi olan Aydın’ın Kuyucak ilçesine gönderilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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