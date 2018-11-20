HABER

Afyonkarahisar'da bölgesel deprem tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, 10 ilden 250 kişinin katılımı ve 53 aracın kullanımı ile senaryo gereği 6.1 büyüklüğündeki depreme karşı bölgesel tatbikat yapıldı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, 10 ilden 250 kişinin katılımı ve 53 aracın kullanımı ile senaryo gereği 6.1 büyüklüğündeki depreme karşı bölgesel tatbikat yapıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) bölge düzeyinde uygulanmasının test edileceği Afyonkarahisar TAMP Bölge Tatbikatı, 10 ilden 250 personel ile 53 araç ve ekipmanla gerçekleştirildi. Afet Yönetim Merkezi'nden canlı yayın yapılarak, izlenilen tatbikata Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ve diğer il müdürleriyle birim sorumluları yer aldı. Afyonkarahisar'ın yanı sıra Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Denizli, Isparta, Uşak, Kütahya ve Burdur'dan aralarında yerel düzey hizmet grupları ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Arama Kurtarma Koruma Topluluğu (AKUK), İHH İnsani Yardım Vakfı ve Cezaevi Kurtarma Timi (CEKUT) de dahil 26 paydaş tatbikatta yer aldı. Senaryo gereceği merkez üssü Sultandağı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depreme yönelik gerçekleştirilen tatbikatta kriz merkezi oluşturuldu. Sahadaki olaylar kamerayla kriz merkezine aktarılırken, kurumların ekipleri de anlatılan olayları eğitim alanında yerine getirdi. Kapanan yollar için alternatif yollar yapılırken, Türk Telekom, iletişimin sağlanması için mobil merkezlerle alanda çalışma yaptı. Belediye ekipleri, kanalizasyon aksaklıklarını giderme çalışması yaparken, doğal gaz ve itfaiye ekipleri de çıkan yangınlara müdahale etti. Arama kurtarma ekiplerinin sahada yaptıkları çalışmalar sırasında polis ekipleri, bölgeye girmeye çalışanları alandan uzak tutmaya çalıştı. Yıkılan binaların altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince hava ambulansı ve diğer ambulanslarla oluşturulan sahra hastanesine ve diğer illere sevk edildi. AFAD arama- kurtarma köpekleri de alanda canlı arama çalışmasında kullanıldı. 'HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM' Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ederek, deprem bilincinin artırılması gerektiğini söyledi. Tutulmaz, "Gerçek bir senaryo yaşandı. Bir depremde neler yapılacak, hangi kurumlar hangi görevleri yerine getirecek, bunları birebir yaşadık. Şimdi de burada, bir afet bölgesinde ne tür müdahale yapılıyor bunları gördük. Ülkemiz ve ilimiz deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Birçok afete maruz kalan ülkeyiz. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Afet öncesi ve sonrasında yapılabileceklerle ilgili tüm kamu ve kuruluşlarıyla ilgili vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor" dedi. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da tatbikata 250 kişinin katıldığını ve 53 aracın kullanıldığını söyledi.

Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
Düşen uçağın enkazı bulundu; Pilot ve öğrencisinden acı haber (4)Düşen uçağın enkazı bulundu; Pilot ve öğrencisinden acı haber (4)
Çöp kutusuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıÇöp kutusuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.