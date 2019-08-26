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Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 97. yılı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 00:04 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı kutlama ve yürüyüş düzenlendi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı kutlama ve yürüyüş düzenlendi. Etkinlik kapsamında Kocatepe'den alınan toprak ve Türk bayrağı 9 Eylül günü İzmir'e ulaşacak olan atlı birliklere teslim edildi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası’nın 97'nci yılı etkinlikleri Şuhut ilçesinde düzenlenen törenlerle devam etti. Şuhut’ta bulunan Büyük Taarruz Karargah Evi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi büyük zaferi kutlamaya başladı. Kutlamalara Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, TBMM Divan Katibi Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti’li Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘ŞEHİTLERİMİZ DE BİZLERLE YÜRÜYECEK’

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Veysel Eroğlu, Kocatepe'ye şehitlerle birlikte yürüyeceklerini söyledi. Eroğlu, "Aziz Atatürk ve silah arkadaşları özellikle 25 Ağustos 1922 Cuma günü akşamında şanlı ordumuzun Kocatepe'ye yürümesi zafer yolundan ve 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz’un başlaması ile savaş başladı. O nedenle burası çok önemlidir. Zafer kolay kazanılmadı. İstiklalimize ve istikbalimize giden yol işte bu yoldur. Özellikle bu günde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ve misafirler aynen 97 yıl önce kahraman ordumuzun yürüdüğü bu zafer yolunu yürüyerek Kocatepe'ye gideceğiz. Hazır mıyız? 1071 tarihinden itibaren bu vatan için bu bayrak ve bu toprak için canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz var. Şuna eminim ki bizler yürürken şehitlerimiz de bizlerle birlikte yürüyecek. Çünkü bizim anlayışımız ve dinimizde şu var; şehitler ölmez" dedi.

ATLI BİRLİKLERE YOĞUN İLGİ

Veysel Eroğlu'nun konuşmasının ardından protokol üyeleri Büyük Taarruz Karargah Evi’nde hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Milletvekili Eroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Kocatepe'den alınan toprak ve Türk bayrağını 9 Eylül günü İzmir'e ulaşacak olan atlı birliklere teslim etti. Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı ile birlikte yüzlerce kişi kortej eşliğinde Şuhut İlçe Stadyumu’na kadar yürüdü. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) gelen atlı birlikler de vatandaşlarında birlikte stadyuma yürümesi görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, JAKEM atlı birliklerine yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalar Şuhut İlçe Stadyumu’nda düzenlenen programlarla devam etti.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

Bu gece, 97 yıl önce Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ordunun Şuhut’un Çakırözü köyünden Kocatepe’ye yaptığı yürüyüşü canlandırmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirilecek. Genç yaşlı yüzlerce kişi yaklaşık 14 kilometrelik yolu tırmanarak sabaha karşı Kocatepe’ye ulaşacak.

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