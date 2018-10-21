HABER

Afyonkarahisar'da büyütülen 3 tilki doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR kırsalında bulunarak Afyonkarahisar'a getirilerek büyütülen 3 yavru kızıl tilki doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da büyütülen 3 tilki doğaya salındı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ESKİŞEHİR kırsalında bulunarak Afyonkarahisar'a getirilerek büyütülen 3 yavru kızıl tilki doğaya salındı.
Eskişehir kırsal alanında vatandaşlar tarafından bulunan 3 yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen yavru tilkiler, burada yaklaşık 5 ay boyunca bakımları yapılarak rehabilite edildi. Yeterli büyüklüğe ve güce kavuşan tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde, kuduz aşıları da yapılarak AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesindeki dağlık alanda doğaya bırakıldı.
TİLKİLER UYUMLU HAYVANLAR
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, tilki yavrularının yakın aralıklarla 5 ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından merkeze getirildiğini söyledi. İki dişi bir erkek olan kızıl tilkilerin bakımlarının ve büyütmelerinin yapıldığını belirten Kandır, "Artık tilkiler genç birer birey oldu. Artık doğaya bırakılma zamanlarının geldiğini düşündük. Sinanpaşa beldesi kırsalına bıraktık. Umarım bundan sonra yaşamları doğal alanlarında daha sağlıklı olur. Burası tilkiler için gerekli yaşam kaynaklarını sağlıyor. Tilkiler hem etçil, hem otçul hayvanlar. Yabani meyvelerle de beslenebiliyor. Aynı zamanda toprak altı kemirgenleri, tavşanlar, böcek ve çekirgelerle bile karnını doyuruyorlar. Her ortama uyum sağlayabilen hayvanlar" dedi.
HAYATTA KALMALARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Her yaban hayvanı gibi tilkilerin de doğal denge açısından önemli bir görevi üstlendiğini vurgulayan Kandır, şöyle dedi:
"Aslında tilkiler çiftçi dostu hayvanlardır. Her ne kadar tavuk hırsızı gibi anılsalar da kemirgenlerle mücadelede eko sisteme büyük bir katkı sağlıyorlar. O nedenle yaşamları ve hayatta kalmaları bizim için değerli. Mahsul zararlılarına karşı tilkiler doğal birer koruyucu. Vatandaşlardan tilkilere karşı biraz daha duyarlı ve koruyucu davranmalarını istiyorum."

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'da büyütülen 3 tilki doğaya salındıAfyonkarahisar'da büyütülen 3 tilki doğaya salındıAfyonkarahisar'da büyütülen 3 tilki doğaya salındı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
TÜGVA Genel Merkezi Açılış TöreniTÜGVA Genel Merkezi Açılış Töreni
AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağımAK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.