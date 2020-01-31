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Afyonkarahisar'da çatıdan üzerine buz kütlesi düşen kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Buz kütlesinin düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kaldırımda yürürken, apartmanın çatısından üzerine buz kütlesi düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyol Caddesi'nde işinden çıkan Oktay Yüksel, evine doğru yürürken bir apartmanın çatısından üzerine buz kütlesi düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen Yüksel'in başına 10 dikiş atıldı.

Yüksel, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Yüksel'in üzerine buz kütlesinin düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Afyonkarahisar buz çatı

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