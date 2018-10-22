Afyonkarahisar'da cinayet

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir kişi, başkasıyla gördüğünü iddia ettiği evleneceği kadını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri önünde, Bayram A. (65) ile evlenmek üzere olduğunu iddia ettiği Seval S. (37) ve yanında bulunan Ali İhsan D. (56) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Bayram A, cebinden çıkardığı bıçakla, Seval S. İle Ali İhsan D’ye saldırdı.

Seval S. ile Ali İhsan D. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yerde kaldı.

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar, polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seval S, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali İhsan D'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, Bayram A’yı gözaltına altı.

Bayram A'nın emniyetteki ifadesinde, Seval S. ile yakında evleneceklerini ve Ali İhsan D. ile olan ilişkilerini öğrenince suç işlediğini kabul ettiği bildirildi.

