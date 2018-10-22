Afyonkarahisar'da cinayet

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir kişi, başkasıyla gördüğünü iddia ettiği evleneceği kadını bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri önünde, Bayram A. (65) ile evlenmek üzere olduğunu iddia ettiği Seval S. (37) ve yanında bulunan Ali İhsan D. (56) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Bayram A, cebinden çıkardığı bıçakla, Seval S. İle Ali İhsan D’ye saldırdı.
Seval S. ile Ali İhsan D. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yerde kaldı.
Olay sonrası çevredeki vatandaşlar, polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Seval S, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali İhsan D'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri, Bayram A’yı gözaltına altı.
Bayram A'nın emniyetteki ifadesinde, Seval S. ile yakında evleneceklerini ve Ali İhsan D. ile olan ilişkilerini öğrenince suç işlediğini kabul ettiği bildirildi.
Kendisini yok yazan öğretmenin başına silah dayadı!
İstanbul Barosu seçimlerinde, ekran kapatma skandalı!
İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı
Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz
Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!
Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
VW logosu hala belirsizliğini koruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum