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Afyonkarahisar'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Kent merkezindeki bir kitabevinde bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kent merkezindeki bir kitabevinde bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kurtuluş Caddesi'ndeki bir kitabevine gelen Mustafa Enes Aka (22), burada Barış K. (20) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Aka, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aka, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Afyonkarahisar cinayet

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