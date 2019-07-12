AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çobanlık yapan iki kardeş, tabancayla öldürüldü.

İddiaya göre, merkeze bağlı Gözsözlü köyünde yaşayan D.T. (40), R.T. (35) ve S.T. (35) kardeşler, aralarında husumet bulunan Abdurrahman ve kardeşi Musa Kavun ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, köyde çobanlık yaptıkları öğrenilen Abdurrahman (55) ve Musa Kavun (58) tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olayın ardından R.T. ve S.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçan diğer şüpheli D.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

