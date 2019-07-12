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Afyonkarahisar'da çobanlık yapan iki kardeş tabancayla öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Olaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çobanlık yapan iki kardeş, tabancayla öldürüldü.

İddiaya göre, merkeze bağlı Gözsözlü köyünde yaşayan D.T. (40), R.T. (35) ve S.T. (35) kardeşler, aralarında husumet bulunan Abdurrahman ve kardeşi Musa Kavun ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, köyde çobanlık yaptıkları öğrenilen Abdurrahman (55) ve Musa Kavun (58) tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olayın ardından R.T. ve S.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçan diğer şüpheli D.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çoban kardeşler tabanca

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