Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

2018 yılında Suriye’deki DEAŞ karargahına yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen listede ismi yer alan yabancı uyruklu şahıs Afyonkarahisar’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapılan operasyonda, 2018 yılında Suriye’nin Haseke kenti Daşişa bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik yapılan operasyonda isim listesi ele geçirildi. Listede yapılan incelemede Asad Zaıd Mulayed A.R. isimli şahsın Afyonkarahisar’da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonda şahıs sabah erken saatlerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

