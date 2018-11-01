Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye gitmeye hazırlandıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde 2 kişinin DEAŞ terör örgütüne katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığında olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
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