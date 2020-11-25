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Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

25.11.2020 12:00 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde eş zamanlı olarak yapıldı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde eş zamanlı olarak yapıldı. Suriye/Haseke-Daşişa bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen isim listesi ele geçirildiği bildirilmiş, söz konusu liste üzerinde yapılan incelemede ilimizde örgüt mensubu olduğu iddia edilen iki kişinin Afyonkarahisar’da olduğu tespit edildi. Kent merkezinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Vajdi Jwair Hussein Al-Anı ve Dhaher Hasan Mohammed gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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