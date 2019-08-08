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Afyonkarahisar’da deprem anı güvenlik kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar’da da hissedildi.

Afyonkarahisar’da deprem anı güvenlik kameralarında

Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar’da da hissedildi. Vatandaşların deprem esnasındaki kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Denizli’de 14:19 civarında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli Bozkurt olan deprem Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde deprem esnasında eczanede bulunan vatandaşların kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında eczaneden alışveriş yapan vatandaşlar ellerindeki ilaçları bırakarak dışarıya kaçtı. Depremin şiddetinden eczanenin raflarındaki ilaçlar da yerlere düştü. Eczaneden ilaç almaya gelen ve ayağı sakat olan bir vatandaş ise kol değneğinden destek alarak kendini dışarıya attı.

Afyonkarahisar’da deprem anı güvenlik kameralarında

Afyonkarahisar’da deprem anı güvenlik kameralarında

Afyonkarahisar’da deprem anı güvenlik kameralarında

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