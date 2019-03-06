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Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün öncülüğünde; Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü öğrencilerinin de katıldığı bir tatbikat gerçekleştirildi.Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde başlayan deprem tatbikatın da zarar görmüş bina içerisinde kalan kazazedeler İtfaiye bölümü öğrencileri tarafından kurtarıldı.

Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün öncülüğünde; Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü öğrencilerinin de katıldığı bir tatbikat gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde başlayan deprem tatbikatın da zarar görmüş bina içerisinde kalan kazazedeler İtfaiye bölümü öğrencileri tarafından kurtarıldı. Kucakta taşıma ve sedyede taşıma yöntemiyle dışarı çıkarılan kazazedeler, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Yine bina içerisinde mahsur kalan kazazedeler, itfaiyenin müdahalesiyle camdan çıkarılarak aşağı indirildi. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken AFAD ekipleri de diğer taraftan yüksek binadan yatay indirme ve dikey indirme yöntemlerini kullanarak mahsur kalan kazazedeleri dışarı çıkardılar. Okul bahçesinde çıkan yangına da müdahale eden itfaiye bölümü öğrencileri başarılı bir şekilde yangını söndürerek görevlerini tamamladılar.
“Koordinasyon yaparak tatbikatımızı gerçekleştirdik”
Yapılan tatbikatla ilgili bilgiler veren AFAD Birlik Müdür Vekili İsmail Özkan, başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Özkan şöyle devam etti;
“Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’sinin İtfaiyecilik ve Yangın güvenliği alanı öğrencileriyle beraber bir tatbikat gerçekleştirdik. Bilindiği üzere itfaiyecilik ve yangın güvenliği öğrencileri haftanın 2 günü kurumumuza gelip kurtarma eğitimleri tarafımızca verilmektedir. Onların gelişimine katkı sağlamak aynı zamanda 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle birlikte koordinasyon yaparak bir tatbikat gerçekleştirdik.”
34 öğrenci tatbikata katıldı
Okul Müdürü Mehmet İvecen de, tatbikatın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 34 öğrencinin tatbikatta yer aldığını belirten Müdür İvecen; “Ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. İtfaiyecilik yangın güvenliği konusunda Türkiye genelinde 15 okulda var. Afyonkarahisar’da bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. AFAD İl Müdürlüğümüz Afyonkarahisar Belediyemiz öğrencilerimizin yetiştirilmesinde bize büyük emek ve katkıları var. Eğitim pistlerinde öğrencilerimiz uygulamaları ve eğitim yapmaları açısından bize büyük destekler var. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat

Afyonkarahisar’da Deprem Haftasında tatbikat
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