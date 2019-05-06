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Afyonkarahisar'da, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 20:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığınca, 5 şehit ailesine gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve şehit aileleri ile yakınları katıldı.

Vali Tutulmaz, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törende Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına terörle mücadele şehitlerinin ailelerine takdim etti.

Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, "Artık bu evlatlarımız, 82 milyonun evladı, sizler de 82 milyonun annesi, babası, kardeşisiniz." dedi.

Vatan karşılıksız sevildiği için bugüne kadar esaret altında kalınmadığına dikkati çeken Vali Tutulmaz, "Sizlere tevcih edilen bu madalya ve beratı milletimizin size olan minnettarlığının, şükranın bir göstergesidir. Sizlerin evlatları, eşiniz, yakınınız bu vatan için şehit oldu. Bu vatanı vatan yapan bu şehitlerimizin şahadetidir. Tarih boyunca bu topraklarda kalabilmenin, bu topraklara sahip olmanın bedelini ödüyoruz. Bu dönemde de sizin evlatlarınız ödedi. Ödemeye de devam ediyoruz."

Konuşmanın ardında şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Şengül, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yunus Çiçek, şehit Piyade Sözleşmeli Er Abdil Kılınç, şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Cumali Sarıtaş’ın yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi.

Madalyaların takdimi sırasındaki slayt gösterisinde şehitlerin fotoğrafını gören yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

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