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Afyonkarahisar'da devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 23:37 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ezer idaresindeki çimento yüklü 43 LE 113 plakalı tır, Denizli-Isparta karayolunun 1. kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası yaralı

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