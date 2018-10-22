Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devrilen otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nurettin Bayram idaresindeki 03 VL 536 plakalı otomobil, Döğer beldesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Sürücü Bayram, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bayram'ın cenazesi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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