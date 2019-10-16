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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sahte çek düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte çek ile mal alarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Ankara'da gözaltına alınan 4 zanlı, Afyonkarahisar'a getirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 sahte çek, 2 sahte çek fotokopisi ve şirket kaşesi ile sahte çek karşılığında alınmış, aralarında 600 görüntülü diyafonun da bulunduğu, malzemelere el konuldu.

Bir zanlı emniyetten salıverilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar dolandırıcılık mahkeme

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