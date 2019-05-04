Afyonkarahisar'da engelliler için asker gecesi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da 1 gün temsili askerlik yapacak 5 engelli için asker gecesi düzenlendi. Aralarında 67 yaşındaki Hayri Utlu'nun da yer aldığı engellilerin ellerine kına yakıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından 1 günlük temsili askerlik görevini icra edecek 5 engelli için gece düzenlendi. Afyonkarahisar Belediyesi Karayolları Parkı'nda düzenlenen asker gecesinde, temsili olarak askere gidecek engelliler ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi. Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yaman Şenol'un da katıldığı asker gecesinde engellilerin ellerine yakınları tarafından kına yakıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Faruk Özkara, "Askere gidecekleri gün Ramazan ayına denk geldiği için biz de bugün asker gecesi yapmayı uygun gördük. Yani 10 gün öncesinden asker eğlencesi yaptık. Askerlerimize kına gecesi tertipledik. Bu sene 5 engelli arkadaşımız temsili olarak askerlik görevini yapacak. 3'ü bu dönemin askerleri, yani 1999 doğumlular. 2 de hiç askerlik yapmamış arkadaşımız var. Askere gitme talebi engelli kardeşlerimizden geldi. Hiç askerlik yapmamış kardeşlerimizin askerlik vazifesini yapmaları için harekete geçtik" dedi.

Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) Afyonkarahisar İl Başkanı Yıldız Değer de kendisinin de engelli annesi olduğunu ve bir gün de olsa asker anneliği duygusunu yaşama fırsatı bulduğunu söyledi. Değer, "Şube başkanımızın sayesinde 5 engelli, ailesiyle birlikte asker anneleri olarak gurur gecemiz" diye konuştu.

67 YAŞINDA ASKER OLDU

Düzenlenen geceye eşi Fatma Utlu (64) ile birlikte katılan engelli Hayri Utlu, bu yaşından sonra asker olduğunu belirterek, "Bundan daha güzel bir mutluluk var mı? İnanın bilmiyorum. Herkese böyle bir mutluluğu tavsiye ederim" dedi. Vatanı savunmak için canla başla askere gidebileceğini de söyleyen Utlu, kendi yazdığı Mehmetçik şiirini okudu.

'SEVİNCİMDEN AĞLADIM'

Fatma Utlu da eşinin bir günlük de olsa asker olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu yaşta askerlik yapacağı için çok mutluyuz. Onun mutluluğunu gördükçe ağladım. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. 2 oğlu var. Biri Belçika'da, diğeri ise köyde. Eşim 67 yaşında askere gidiyor. İçeride sevincimden ağladım. Çok mutluyuz. Eşim askere gidiyorum diye çok mutlu."

Konuşmaların ardından temsili askerlik yapacak 5 engelliye Şube Başkanı Özkara ve yakınları tarafından dualar eşliğinde kına yakıldı.