HABER
  4. Afyonkarahisar'da ev yangını; dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da ev yangını; dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

AFYONKARAHİSAR'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi üzerinde bir apartmanın ilk katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında evde bulunan 2'si kadın 4 kişi balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada balkonda bekleyenlerden biri yangına rağmen içeri girmeye çalıştı. Diğerlerinin güçlükle engellediği kişi fenalık geçirdi. İtfaiyenin çalışması sonucu kurtarılan balkondaki 4 kişiden 3'ü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ise kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evin büyük bölümünde maddi hasar oluştu.
Olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde balkondaki 4 kişinin bağırarak çevreden yardım istemesi, içlerinden birinin de içeri girmeye çalışması yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Tedavileri tamamlanan güvercin ve şahin doğaya salındıTedavileri tamamlanan güvercin ve şahin doğaya salındı
Balkondan düşerek ölen liseli Sedef, toprağa verildiBalkondan düşerek ölen liseli Sedef, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri yeniden başladı

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yeniden başladı

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.