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Afyonkarahisar'da ev yangını hasara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

Ahşap evde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 3 evde hasar oluştu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ahşap bir evde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 3 evde de hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kocatepe Beldesi'nde, Hasan Uyan'a ait ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere de sıçraması üzerine, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Uyan'a ait ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin ulaştığı 3 evde de hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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Afyonkarahisar ahşap ev itfaiye söndürme çalışmaları yangın

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