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Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 22:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü.
Kaza, Afyonkarahisar-Şuhut ilçe yolu Halımoru köyünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 03 UY 392 plakalı sebze yüklü minibüs, karşı yönden gelen 03 AAP 111 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 4’ü ağır 8 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye uçan otomobilde yangın çıktı. Kazanın meydana geldiği yolun yakınında bulunan evdeki köylüler sesi duyarak yardıma geldi ve ilk olarak yaralıları araçlardan çıkardı. Daha sonra yangın söndürücü tüplerle yangına müdahale eden köylüler, olay yerine gelen jandarma ekipleri ile birlikte yangını söndürdü.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan otomobilde bulunan Seydi Yaşar (24) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anında çıkan sesi duyarak olay yerine geldiğini belirten Ahmet Gökmen isimli vatandaş, “Evimiz yakında. Bir gürültü duyup yola koştuk. Araba bahçeye uçmuştu ve yanıyordu. Önce yangını söndürdük, sonra da jandarmayla birlikte traktörle otomobili bahçeden yola çıkardık. 8-9 tane falan yaralı vardı” diye konuştu.
Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde seyrederken, jandarma ekipleri olası bir aksaklığa karşı güvenlik tedbirleri aldı.

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