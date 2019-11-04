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Afyonkarahisar’da feci kaza: 3’ü ağır 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar-Isparta il yolunun 19.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Isparta il yolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Afyonkarahisar iline doğru seyir halinde bulunan Ramazan Aygördü yönetimindeki (21) 03 EE 410 plakalı otomobil, sürücünün tehlikeli virajın ardından direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobilen ters döndüğü kazada, sürücü ile araçta bulunan Ali Aygördü (44), Nuriye Aygördü (42), Melahat Aygördü (19) ve Niyazi Aygördü (20) yaralandı. Yaralılardan 3’ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk etti.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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