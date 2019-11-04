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Afyonkarahisar’da feci kazada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Kaza, Afyonkarahisar-Isparta il yolunun 19.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaza, Afyonkarahisar-Isparta il yolunun 19. kilometresinde bulunan Ağzıkara köyü mevkiinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Afyonkarahisar iline doğru seyir halinde bulunan Ramazan Aygördü yönetimindeki (21) 03 EE 410 plakalı otomobil, sürücünün tehlikeli virajı geçmesinin ardından direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüj üzerinde takla attı. Otomobilin ters döndüğü kazada, aynı aileden sürücü Ramazan Aygördü ile araçta bulunan babası Ali Aygördü (44), annesi Nuriye Aygördü (42), eşi Melahat Aygördü (19) ve kardeşi Niyazi Aygördü (20) yaralandı.
Yaralılardan 3’ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk etti.
Yaralılardan Nuriye Aygördü ve Melahat Aygördü kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatlarını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, Şuhut’un Çakırözü köyünde yaşayan ailenin, Niyazi Aygördü’yü askerlik yapmak üzerine birliğine teslim etmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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