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Afyonkarahisar'da FETÖ şüphelisi lise müdürü gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 00:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da FETÖ şüphelisi lise müdürü gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü olarak görev yapan Ömer Y. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan Ömer Y'nin Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar FETÖ operasyon

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