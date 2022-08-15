Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da yılında işlem yapılan, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan K.Ü, Erkmen Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan K.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

