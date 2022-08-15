YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

15.08.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da yılında işlem yapılan, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan K.Ü, Erkmen Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan K.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi öldüAfyonkarahisar'da hafif ticari aracın menfezden düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldüKahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü
Anahtar Kelimeler:
fetö

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:04
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
20:01
Yatsı
21:27
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.