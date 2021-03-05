HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afyonkarahisar’da fizik kurallarını sorgulatan kaza

Afyonkarahisar’da fizik kurallarını sorgulatan kaza

05.03.2021 21:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Afyonkarahisar’da fizik kurallarını sorgulatan kaza

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası adeta fizik kurallarını sorgulatırken, kazaya karışan otomobillerden birisi çarptığı aracın yan kısmına çıkarak durabildi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası adeta fizik kurallarını sorgulatırken, kazaya karışan otomobillerden birisi çarptığı aracın yan kısmına çıkarak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Dört Yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet B. (27) yönetimindeki 03 FZ 181 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Ç. idaresindeki 45 TA 5745 plakalı otomobil, İbrahim A.’nın kullandığı BG 485 AH yabancı plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü birbirine çarptı. Çarpışanın etkisi ile savrulan araçlardan Ahmet Ç.’nin kullandığı otomobil adeta fizik kurallarını sorgulatacak bir şekilde çarptığı yabancı plakalı aracın yan kısmına çıkarak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 araç sürücüsü ile Meryem A. ve İbrahim A. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası karayolunda trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlanırken, yoldaki trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladıJaponya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
Elbisesini çapa makinesinde kaptırdı! Feci şekilde hayatını kaybettiElbisesini çapa makinesinde kaptırdı! Feci şekilde hayatını kaybetti
Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Flaş açıklama! Yeni parti kuruyorlar

Flaş açıklama! Yeni parti kuruyorlar

Bitlis'te düşen helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler

Bitlis'te düşen helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Bitlis, Bolu, Burdur ve Bursa'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

3 aracın karıştığı trafik kazası fizik kurallarını sorgulattı

Fizik kurallarını sorgulatan kaza

Arnavutköy'de korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren eli bıçaklı genç etkisiz hale getirildi

Sinir krizi geçiren eli bıçaklı genç korku dolu anlar yaşattı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Dinamik denetim modelinin ilk uygulama sonuçları belli oldu

Dinamik denetim modelinin ilk uygulama sonuçları belli oldu

Elbisesini çapa makinesinde kaptırdı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Elbisesini çapa makinesinde kaptırdı! Feci şekilde hayatını kaybetti

20 bin sözleşmeli öğretmen şartları belli oldu! Hangi branştan kaç öğretmen atanacak?

20 bin yeni sözleşmeli öğretmen atanma koşulları belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.