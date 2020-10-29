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Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu bir kadının fuhuş yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla fuhuş yapan bir kadın ile fuhşa aracılık yapan ev sahibini gözaltına aldı.Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesinde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu bir kadının fuhuş yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla fuhuş yapan bir kadın ile fuhşa aracılık yapan ev sahibini gözaltına aldı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesinde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyonda, fuhşa aracılık yaptığı ve yer temini ettiği iddiasıyla ev sahibi O.Ü. ile evde bulunan yabancı uyruklu kadın T. F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından iki şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan yabancı uyruklu kadın hakkında gerekli işlemlerinin yapılması için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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