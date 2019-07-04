Afyonkarahisar'da gölete düşen genç boğuldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği gölete düşen Ramazan Ek (18) boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde meydana geldi. 3 arkadaşıyla Kırca köyündeki gölete giden Ramazan Ek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Ramazan Ek'in düştüğünü gören arkadaşları onu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ramazan Ek suda gözden kaybolurken, arkadaşları durumu Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü’nden ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kıyıda ve su yüzeyinde arama yaptı. Aramalardan bir sonuç elde edilemeyince, durum Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekibine haber verildi.

Bölgeye gelen dalgıç polisler su altında yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Ramazan Ek'in cansız bedenine ulaştı. AFAD ve dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Ramazan Ek'in cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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