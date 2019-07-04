HABER

Afyonkarahisar'da gölete düşen genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 23:52 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği gölete düşen Ramazan Ek (18) boğuldu.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği gölete düşen Ramazan Ek (18) boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde meydana geldi. 3 arkadaşıyla Kırca köyündeki gölete giden Ramazan Ek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Ramazan Ek'in düştüğünü gören arkadaşları onu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ramazan Ek suda gözden kaybolurken, arkadaşları durumu Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü’nden ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kıyıda ve su yüzeyinde arama yaptı. Aramalardan bir sonuç elde edilemeyince, durum Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekibine haber verildi.

Bölgeye gelen dalgıç polisler su altında yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Ramazan Ek'in cansız bedenine ulaştı. AFAD ve dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Ramazan Ek'in cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp... Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp...
Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili olduErgani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu
Araçtan düşen paketi hastaneye götürdü, AFAD harekete geçtiAraçtan düşen paketi hastaneye götürdü, AFAD harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.